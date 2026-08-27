Vught geeft groen licht voor bouw van 62 woningen

De gemeenteraad van Vught heeft besloten om een omgevingsplan te wijzigen. Hierdoor kunnen er 62 woningen gebouwd worden op de Martinilaan 2-4. Het plan ligt vanaf vandaag ter inzage.

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Het omgevingsplan voor de Martinilaan 2-4 in Vught is op 11 juni 2026 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De bestemming van de locatie verandert van Wonen en Bedrijf naar de mogelijkheid om maximaal 62 woningen te bouwen, verdeeld over drie bouwvolumes met een parkeerterrein.

Vanaf donderdag 27 augustus 2026 tot en met donderdag 8 oktober 2026 is het plan in te zien. Dit kan online via de website van de overheid met het ID-nummer NL.IMRO.0865.vghTAMMartinilaan2-VG01, of op papier bij het gemeentekantoor in Vught, na het maken van een afspraak.