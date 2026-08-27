Omgevingsvergunning ingetrokken voor schuur en garage in Waalre

De vergunning voor het vernieuwen en veranderen van een schuur en garage aan de Dreefstraat 50 in Waalre is op 24 augustus ingetrokken. Dit meldt het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

Het ging om een vergunning die volgens een reguliere procedure was voorbereid. Het besluit is genomen zonder dat er mogelijkheden zijn om bezwaar, beroep of een voorlopige voorziening aan te vragen.

De locatie waar deze vergunning betrekking op had, is Dreefstraat 50, 5581 VM in Waalre. Het college verstrekte de informatie vooral ter kennisgeving.