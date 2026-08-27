Navigatie overslaan
Ontdek

Omgevingsvergunning ingetrokken voor schuur en garage in Waalre

Vandaag om 09:57

De vergunning voor het vernieuwen en veranderen van een schuur en garage aan de Dreefstraat 50 in Waalre is op 24 augustus ingetrokken. Dit meldt het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

Het ging om een vergunning die volgens een reguliere procedure was voorbereid. Het besluit is genomen zonder dat er mogelijkheden zijn om bezwaar, beroep of een voorlopige voorziening aan te vragen.

De locatie waar deze vergunning betrekking op had, is Dreefstraat 50, 5581 VM in Waalre. Het college verstrekte de informatie vooral ter kennisgeving.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalre

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.