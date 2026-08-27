Omgevingsvergunning voor dakkapel in Waalre ingetrokken

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan De Rooij 4 in Waalre is ingetrokken. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders op 24 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning, die via een reguliere voorbereidingsprocedure was aangevraagd, is ingetrokken op basis van besluitvorming door het gemeentebestuur. De locatie waar dit speelt is De Rooij 4, 5581SL Waalre.

Het besluit is informatief en er is geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook een voorlopige voorziening aanvragen is niet van toepassing.