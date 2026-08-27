Omgevingsvergunning Burgemeester Uijenstraat in Waalre ingetrokken

De omgevingsvergunning voor het verhogen van het dak en plaatsen van dakkapellen aan de Burgemeester Uijenstraat 24a in Waalre is ingetrokken. Het besluit is op 24 augustus 2026 genomen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Waalre heeft de vergunning ingetrokken voor de geplande verbouwing aan de woning aan de Burgemeester Uijenstraat 24a. Het ging om een vergunning voor een dakverhoging en het plaatsen van dakkapellen.

Het besluit is onderdeel van een reguliere procedure. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze intrekking.