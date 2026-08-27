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Vergunning voor ramen bijgebouw in Waalre ingetrokken
Vandaag om 09:57
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie ramen in een bijgebouw aan de Nassaustraat 1 in Waalre is ingetrokken. Het besluit is op 24 augustus genomen door het college van burgemeester en wethouders.
Het ging om een vergunning volgens de reguliere procedure. De ramen zouden in de gevel van het bijgebouw worden geplaatst. Het besluit is alleen informatief; er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend.
De locatie waar de vergunning betrekking op had, is het adres Nassaustraat 1, 5583 BN Waalre.
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