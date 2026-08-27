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Vergunning voor ramen bijgebouw in Waalre ingetrokken

Vandaag om 09:57

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie ramen in een bijgebouw aan de Nassaustraat 1 in Waalre is ingetrokken. Het besluit is op 24 augustus genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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Het ging om een vergunning volgens de reguliere procedure. De ramen zouden in de gevel van het bijgebouw worden geplaatst. Het besluit is alleen informatief; er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend.

De locatie waar de vergunning betrekking op had, is het adres Nassaustraat 1, 5583 BN Waalre.

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