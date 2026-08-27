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Sportieve BSO gepland in pand aan Gilzeweg in Chaam
Vandaag om 09:57
Er is een aanvraag ingediend om een pand aan de Gilzeweg in Chaam dubbel te gebruiken als sportieve buitenschoolse opvang.
De gemeente Alphen-Chaam heeft op 25 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen voor het pand aan de Gilzeweg 45a in Chaam. Het gaat om de mogelijkheid om het pand te gebruiken voor een sportieve buitenschoolse opvang (BSO).
Deze aanvraag wordt momenteel beoordeeld door Burgemeester en Wethouders. Het indienen van bezwaren is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen en deze openbaar is gemaakt.
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