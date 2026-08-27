Winterterrasoverkapping aangevraagd op Markt in Uden

Op de Markt in Uden is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke winterterrasoverkapping.

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De gemeente Maashorst heeft op 24 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de locatie Markt 9 en 11 in Uden, waar een tijdelijke overkapping voor een winterterras geplaatst moet worden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 67090-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat er geen formele reactie op kan worden gegeven.