Vergunningsaanvraag woning in Volkel ingetrokken

De aanvraag voor de bouw van een woning aan de Boekelsedijk 10B in Volkel is ingetrokken. Dit gebeurde op 22 augustus 2026 en de zaak stond geregistreerd onder nummer 66788-2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging over het technisch bouwen van een woning op het adres Boekelsedijk 10B in Volkel. De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt.

De zaak stond vermeld in de officiële registers onder het nummer 66788-2026 en had als omschrijving "bouwen van een woning (technisch)". De aanvraag werd oorspronkelijk ingediend op 22 augustus 2026.