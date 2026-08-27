Bijgebouw in Schaijk mogelijk verbouwd tot zelfstandige woning

In Schaijk is een aanvraag ingediend om een bijgebouw om te bouwen tot woning.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 25 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen van een vrijstaand bijgebouw aan de Postiljonstraat 2 in Schaijk tot een zelfstandige wooneenheid. Daarbij wordt ook gevraagd om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 67229-2026. Het gaat hier om een melding van de ontvangst van de aanvraag. Meer informatie over de aanvraag kan worden verkregen via de gemeente.