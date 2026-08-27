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Beslistermijn omgevingsvergunning in Zeeland verlengd
Vandaag om 09:57
De gemeente heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning in Zeeland met zes weken verlengd. Het gaat om het verplaatsen en herbouwen van een woning aan Rusven 9.
De aanvraag voor de vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit om de afhandelingstermijn te verlengen is op 25 augustus verzonden.
Tegen de verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt, en het besluit wordt enkel ter kennisgeving gedeeld. Het adres dat in de aanvraag genoemd wordt, is Rusven 9 in Zeeland.
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