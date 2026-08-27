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Vergunningsaanvraag carport Meerhoek in Uden stopgezet
Vandaag om 09:57
De gemeente Maashorst heeft besloten om de aanvraag voor een carportuitbreiding aan de Meerhoek in Uden niet verder te behandelen.
Op dinsdag 25 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst de vergunningsaanvraag met zaaknummer 45004-2026 stopgezet. Het ging om een verzoek voor het uitbreiden van een carport op het adres Meerhoek 201 in Uden.
Het besluit betekent dat de aanvraag niet verder wordt behandeld door de gemeente. Wat de reden is voor het stopzetten van de aanvraag, is niet bekendgemaakt.
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