Beslistermijn verlengd voor bedrijfsgebouw in Reek

De gemeente Reek heeft de afhandelingstermijn van een bouwvergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Radmakerstraat. Het verlengingsbesluit is op 25 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw of opslaghal volgens het omgevingsplan. De gemeente heeft besloten de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Het besluit is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.