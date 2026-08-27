Bergeijk: Nationale Burendag op 26 september door buurtvereniging

Buurtvereniging 't Bruukske organiseert op 26 september de nationale burendag in Bergeijk. Het evenement vindt plaats van twee uur tot half zes ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het gebruik van openbare ruimte tijdens de nationale burendag. Buurtvereniging 't Bruukske organiseert het evenement op zaterdag 26 september 2026 van 14:00 uur tot 17:30 uur.

De melding is goedgekeurd, wat betekent dat de activiteit doorgang mag vinden. Het gaat om een gezellig samenzijn in de buurt, waarbij de openbare ruimte wordt gebruikt. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze melding.