Melding dierenverblijven Westerhoven goedgekeurd

Op Weerderdijk 5 in Westerhoven is toestemming gegeven voor het starten en aanpassen van dierenverblijven. De melding is door de gemeente Bergeijk goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De melding voor het wijzigen en starten van dierenverblijven op Weerderdijk 5 in Westerhoven is op 15 april 2026 bij de gemeente Bergeijk ingediend. Het gaat om een activiteit die onder milieuregels valt.

De gemeente heeft bevestigd dat de melding voldoet aan de eisen. Hierdoor mag de activiteit worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze goedkeuring.