Opening THOF Wonen Bergeijk op 5 september

Op 5 september opent THOF Wonen in Bergeijk, bij het Kepthof en speeltuin Kleine Kept.

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De gemeente Bergeijk heeft bevestigd dat THOF Wonen officieel geopend mag worden op dinsdag 5 september 2026. Het evenement vindt plaats bij het Kepthof en de speeltuin Kleine Kept.

De melding over het gebruik van de openbare ruimte is goedgekeurd. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze goedkeuring.