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ATB-tochten door Bergeijk op 1 november en 10 januari
Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:07
Op 1 november en 10 januari vinden twee ATB-tochten plaats die deels door Bergeijk gaan.
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de doortocht van twee ATB-tochten: de Carprof Wils najaarstoertocht op woensdag 1 november 2026 en de nieuwjaarstocht op zondag 10 januari 2027. Beide evenementen maken gebruik van de openbare ruimte in de gemeente.
De melding over deze activiteiten is op 11 augustus 2026 goedgekeurd. Dat betekent dat de tochten mogen plaatsvinden zoals gepland. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze melding.
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