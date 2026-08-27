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Melding opslag mest en champost in Westerhoven goedgekeurd

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:07

De opslag van mest en champost aan de Weerderdijk in Westerhoven is toegestaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding goedgekeurd voor het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie aan de Weerderdijk 5 in Westerhoven. De melding werd op 15 april 2026 ontvangen en voldoet aan alle regels.

De activiteit valt onder de milieuwetgeving en mag worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep tegen deze melding in te dienen.

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