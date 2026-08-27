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Aanvraag voor recreatiewoningen in Baarle-Nassau afgewezen

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:07

De aanvraag voor drie recreatiewoningen aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau is afgewezen. Het ging om een wijziging van een eerder verleende vergunning.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld. Het betrof een verzoek om drie recreatiewoningen te realiseren en de positie van kavel 005 aan te passen. Dit zou plaatsvinden op het adres Bredaseweg 16, maar de aanvraag is niet verder behandeld.

De oorspronkelijke vergunning, met nummer 1111624, werd eerder verleend. De nieuwe aanvraag stond geregistreerd onder nummer 1171701.

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