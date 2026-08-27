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Garagebouw gepland in Baarle-Nassau

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:08

In Baarle-Nassau is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een garage.

Gevonden voor jou

Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een garage. Het gaat om een aanvraag voor het adres Hoogbraak 48 in Baarle-Nassau.

De aanvraag is nu in behandeling. Wanneer de gemeente een besluit heeft genomen, zal dit openbaar worden gemaakt. Pas dan is het mogelijk om op het besluit te reageren.

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