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Garagebouw gepland in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:08
In Baarle-Nassau is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een garage.
Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een garage. Het gaat om een aanvraag voor het adres Hoogbraak 48 in Baarle-Nassau.
De aanvraag is nu in behandeling. Wanneer de gemeente een besluit heeft genomen, zal dit openbaar worden gemaakt. Pas dan is het mogelijk om op het besluit te reageren.
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