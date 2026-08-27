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Verbouwing woning in Oost West en Middelbeers toegestaan

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:08

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een woning aan Broekeindsedijk in Oost West en Middelbeers.

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Op dinsdag 25 augustus 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan Broekeindsedijk 10 in Oost West en Middelbeers. Het kenmerk van deze zaak is 082382300.

Met de vergunning mag de woning op deze locatie worden aangepast. De gemeente publiceert dit besluit om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het besluit is vanaf 25 augustus zes weken in te zien.

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