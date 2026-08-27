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Bedrijfsruimte in Oirschot mag worden uitgebreid

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:08

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan de Schansstraat.

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De gemeente Oirschot heeft op dinsdag 25 augustus 2026 een vergunning verleend voor het uitbreiden van een bestaande bedrijfsruimte aan de Schansstraat 18 in Oirschot. Hiermee mag de eigenaar de ruimte aanpassen en vergroten op deze locatie.

De uitbreiding kan mogelijk gevolgen hebben voor de directe omgeving. Het besluit is bekendgemaakt en heeft als kenmerk 082382488. Het ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.

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