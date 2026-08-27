Uitbreiding woonhuis Gildeplein 16 in Lierop aangevraagd

In Lierop is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woonhuis.

Gevonden voor jou

Op 19 augustus hebben burgemeester en wethouders van Someren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van een woonhuis aan het Gildeplein 16 in Lierop.

De aanvraag is alleen ter kennisgeving en niet openbaar. Bezwaar maken of reageren op de plannen is pas mogelijk wanneer er een ontwerp- of definitief besluit over de aanvraag wordt genomen. Dit besluit zal, net als de aanvraag, worden gepubliceerd.