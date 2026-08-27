Someren: Melding voor bodemenergiesysteem bij Van Grinsven

In Someren heeft Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling een melding gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem. Het gaat om een gesloten systeem aan de Heesterdijk.

Gevonden voor jou

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding ingediend bij de gemeente Someren voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem, dat geplaatst wordt op het adres Heesterdijk 16, helpt energie uit de bodem duurzaam te benutten.

De melding is op 25 augustus 2026 ontvangen en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Omdat het hier om een kennisgeving gaat, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Het verzoek heeft DSO-nummer 2026082500199 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013577.