Airco op dak schoolgebouw in Someren aangevraagd

Voor een schoolgebouw aan de Avennelaan 17 in Someren is een aanvraag ingediend om een airco op het dak te plaatsen.

Gevonden voor jou

Op 13 augustus 2026 is bij de gemeente Someren een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een airco op het dak van een schoolgebouw aan de Avennelaan 17.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd.