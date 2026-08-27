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Asbestverwijdering gemeld bij Lagendijk Hilvarenbeek
Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:10
In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het verwijderen van asbest aan de Lagendijk.
Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 23 augustus 2026 een melding ontvangen en afgehandeld voor het verwijderen van asbest. De locatie betreft Lagendijk ong. (N1031).
De melding heeft kenmerk 1068532 en is niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.
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