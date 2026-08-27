Hilvarenbeek: aanvraag voor kap van eikenboom bij Slibbroek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een eikenboom te kappen op Slibbroek. Het college van burgemeester en wethouders ontving de aanvraag op 20 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het kappen van een eikenboom op het perceel Slibbroek, zonder huisnummer, met kenmerk 1068491. Dit valt onder het onderdeel ‘boom kappen of houtopstand vellen’ binnen de omgevingsvergunning.

De gemeente Hilvarenbeek benadrukt dat het hier gaat om een ingekomen aanvraag. Eventuele juridische stappen zijn pas mogelijk nadat een vergunning is verleend en aan de aanvrager is toegestuurd.