Esbeek: Plan voor vleesvarkensstal en loods op Koekovenseweg

Er is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een vleesvarkensstal en een loods op de Koekovenseweg 2 in Esbeek. De gemeente Hilvarenbeek heeft deze aanvraag op 24 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om het realiseren van een vleesvarkensstal en een loods op het adres Koekovenseweg 2, 5085 ES Esbeek.

De aanvraag is op 24 augustus 2026 ingediend en heeft kenmerk 1068541. Dit is een eerste melding; er is nog geen vergunning verleend.