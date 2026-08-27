Tijdelijke woonunit aangevraagd tijdens verbouwing in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag gedaan om tijdelijk een woonunit te plaatsen aan het Voortsepad. Dit is bedoeld voor bewoning tijdens de verbouwing van een bestaande woning.

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De aanvraag voor een tijdelijke woonunit is op 20 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek. De locatie betreft Voortsepad 47, waar de aanvrager gedurende de renovatie van de huidige woning in de woonunit wil verblijven.

Het verzoek omvat een afwijking van de regels in het omgevingsplan en een bouwactiviteit. De gemeente heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk 1068495.