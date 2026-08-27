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Asbest verwijderd op De Klapstaarten in Esbeek
Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:10
In Esbeek is op De Klapstaarten asbest verwijderd. Het ging om vier vierkante meter.
Op De Klapstaarten 16 in Esbeek is asbest verwijderd. De melding hierover werd op 22 augustus 2026 afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.
Het ging om een oppervlakte van vier vierkante meter. Volgens de gemeente ligt de melding niet ter inzage en is bezwaar maken niet mogelijk.
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