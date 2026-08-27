Uitbreiding woning aan Van den Elsenstraat in Diessen aangevraagd

Er is een aanvraag binnengekomen voor een uitbouw aan een woning in Diessen. Het gaat om een uitbreiding aan de zijgevel van een huis aan de Van den Elsenstraat.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 20 augustus 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan de Van den Elsenstraat 8 in Diessen. De plannen betreffen een uitbouw aan de zijgevel van de bestaande woning.

De aanvraag bestaat uit onderdelen voor zowel het omgevingsplan als technische bouwactiviteit. Het proces bevindt zich nog in de fase van beoordeling; er is nog geen vergunning verleend.