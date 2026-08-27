Dode beuk in Diessen wordt mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend om een dode beuk te kappen aan de Waterstraat 20 in Diessen. Het verzoek is op 21 augustus ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het vellen van een dode beuk. De locatie van de boom is aan de Waterstraat 20 in Diessen. De aanvraag, met kenmerk 1068501, is op 21 augustus binnengekomen bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

Op dit moment betreft het enkel de melding van de aanvraag. De vergunning zelf is nog niet verleend. Wanneer dat gebeurt, kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Hilvarenbeek.