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Verbouwing en verduurzaming woning in Diessen aangevraagd

Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:11

De gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en verduurzamen van een woning aan de Hooghuisweg 2 in Diessen.

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Op 21 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek een vergunningsaanvraag ontvangen. Het gaat om plannen voor de verbouwing en verduurzaming van de bestaande woning aan de Hooghuisweg 2 in Diessen.

De aanvraag bevat onderdelen die zowel betrekking hebben op bouwtechnische aspecten als op het omgevingsplan. Het kenmerk van deze aanvraag is 1068505. Zodra de vergunning is verleend en verzonden, kunnen eventuele verdere juridische stappen worden ondernomen.

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