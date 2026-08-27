Dakkapel geplaatst aan Snaphaan in Gilze

Op Snaphaan 20 in Gilze is een omgevingsvergunning verleend voor een dakkapel.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Snaphaan 20 in Gilze. In het achterdakvlak komt een tweede dakkapel, waarvoor geen vergunning nodig is. Het besluit is op 25 augustus 2026 verzonden.