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Dakkapel geplaatst aan Snaphaan in Gilze

Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:11

Op Snaphaan 20 in Gilze is een omgevingsvergunning verleend voor een dakkapel.

Gevonden voor jou

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Snaphaan 20 in Gilze. In het achterdakvlak komt een tweede dakkapel, waarvoor geen vergunning nodig is. Het besluit is op 25 augustus 2026 verzonden.

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