Vergunningsaanvraag Nachtegaalstraat in Sint-Michielsgestel ingetrokken

De aanvraag voor een verbouwing aan een woning aan de Nachtegaalstraat 1 in Sint-Michielsgestel is ingetrokken. Het verzoek ging over aanpassingen aan de achtergevel en de indeling van de woning. De aanvrager heeft de vergunningsaanvraag op 23 augustus ingetrokken.

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Op 30 juli 2026 werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor het doorbreken van de achtergevel, het verwijderen van een dragende muur en het verplaatsen van de trap in een woning aan de Nachtegaalstraat 1 in Sint-Michielsgestel. Deze werkzaamheden zouden de herindeling van de woning mogelijk maken.

Op 23 augustus 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken. Er is geen toelichting gegeven op de reden van deze beslissing.