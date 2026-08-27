Feest in de schuur krijgt ontheffing in Dongen

De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor Feest in de schuur op 3 oktober 2026. Het evenement vindt plaats aan de Eindsestraat 110. De aanvraag voor ontheffing artikel 35 is goedgekeurd.

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De beslissing van de gemeente is genomen op 25 augustus 2026 en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000451. De ontheffing maakt het mogelijk om het evenement op de genoemde locatie in Dongen te organiseren.

Het besluit is onderdeel van de procedure waarbij toestemming nodig is voor activiteiten die impact kunnen hebben op de omgeving. Het evenement kan nu plaatsvinden zoals gepland op 3 oktober.