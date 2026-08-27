Grond wordt toegepast op locatie Oude Baan in Dongen

Op een locatie aan de Oude Baan in Dongen is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze is afgehandeld op 25 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Bij het adres Oude Baan 133 in Dongen is een melding afgehandeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond of baggerslib daar wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan om het terrein op te hogen of een aanleg te realiseren.

De melding is op 25 augustus 2026 afgehandeld. De procedure biedt geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen. Het zaaknummer dat hierbij hoort is Z2026-00021715.