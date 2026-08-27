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Vergunning verleend voor kerstloterij Scouting St Jozef in Dongen

Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:12

De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor de kerstloterij van Scouting St Jozef. Het evenement vindt plaats op locatie Pastoor Dirvenstraat 11.

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Op 25 augustus heeft de gemeente Dongen besloten de vergunning voor de kerstloterij van Scouting St Jozef te verlenen. Deze eenmalige loterij wordt georganiseerd op het adres Pastoor Dirvenstraat 11 in Dongen.

De vergunning is onderdeel van een officiële procedure waarbij toestemming nodig is om een activiteit te organiseren. Dit soort besluiten kan invloed hebben op de directe omgeving. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn zes weken digitaal in te zien via de gemeente.

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