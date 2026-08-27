Termijn verlengd voor vergunningaanvraag Fazantenweg in Dongen

De gemeente Dongen heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om twee uitwegen aan te leggen en een boom te kappen aan de Fazantenweg.

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Op 30 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van twee uitwegen met duiker en het kappen van een boom op de locatie Fazantenweg DGN01 M 307 in Dongen. Deze aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001070.

Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente besloten de termijn voor het nemen van een beslissing met zes weken te verlengen. Dit betekent dat er later duidelijkheid komt over de goedkeuring van het plan.