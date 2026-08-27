Vergroting dakkapel en nieuwe kozijnen in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een dakkapel en het vervangen van kozijnen aan de Jan Steenlaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om werkzaamheden aan een woning op Jan Steenlaan 38, 4907 RJ Oosterhout. De aanvraag is op 19 augustus 2026 ingediend en heeft referentienummer 1103552.

Bij deze verbouwing wordt de dakkapel vergroot en worden de kozijnen vervangen. Dit soort veranderingen aan een woning kan het uiterlijk en de isolatie verbeteren.