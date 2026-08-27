Oosterhout regelt prioriteit elektriciteit voor bouwprojecten

De gemeente Oosterhout heeft een besluit vastgesteld om transportcapaciteit voor elektriciteit te prioriteren bij onderwijs- en woningbouwprojecten. Het besluit treedt op 26 augustus 2026 in werking.

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Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit geeft de directeur en teamleiders van Buiten projecten bevoegdheden om transportcapaciteit te regelen voor elektriciteit. Dit is nodig om projecten zoals scholen en woningen van stroom te voorzien.

Onderdeel van het besluit is het maken van een volgordelijst. Hierop worden projecten geplaatst op basis van prioriteit. Bij gelijke posities kan loting plaatsvinden. Daarnaast is er ruimte voor bezwaar van projectontwikkelaars over hun plaatsing op de lijst.

Het besluit is op 25 augustus 2026 vastgesteld door burgemeester G. van Grootheest en treedt de dag na bekendmaking in werking.