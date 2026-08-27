Nokverhoging en dakkapel toegestaan in Dorst

Een woning aan de Blauwsparstraat in Dorst heeft toestemming gekregen voor een eenzijdige nokverhoging en dakkapel. De vergunning is op 18 augustus 2026 verzonden.

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De woning aan Blauwsparstraat 23 mag worden aangepast met een nokverhoging en een dakkapel. Dit besluit is onderdeel van een verleende vergunning met zaaknummer 1093465.

De plannen zijn goedgekeurd door de gemeente Oosterhout en het besluit is vanaf de bekendmaking direct van kracht. Bezwaar maken tegen dit besluit is mogelijk, maar heeft geen invloed op de werking ervan.