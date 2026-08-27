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51 woningen in Oosterhout krijgen groen licht voor verduurzaming
Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:13
De gemeente Oosterhout heeft toestemming verleend voor het verduurzamen van 51 woningen aan de Herendam, Drostendam en Admiraalsdam. Het besluit is op 17 augustus 2026 bekendgemaakt.
De woningen die aangepakt worden, liggen aan de Herendam 82 tot en met 106 en 161 tot en met 187, Drostendam 2a, en Admiraalsdam 1 tot en met 23 en 2 tot en met 22. Het verduurzamingsproject is onderdeel van een bredere aanpak om woningen energiezuiniger te maken en de leefomgeving te verbeteren.
Met de verduurzaming wordt onder andere gekeken naar isolatie, energiegebruik en andere maatregelen die de woningen milieuvriendelijker maken. Het besluit volgt op een aanvraag met zaaknummer 1101043.
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