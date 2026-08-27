Beslistermijn omgevingsvergunning Aarle-Rixtel verlengd

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning aan het Blauwe-Schutplein in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor de uitbreiding van een woonhuis aan het Blauwe-Schutplein 12. De oorspronkelijke aanvraag werd op 6 juli 2026 ingediend. De verlenging van de termijn betekent dat het besluit later wordt genomen dan normaal.

De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als een afwijking van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000614. Deze procedures worden behandeld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.