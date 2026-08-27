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Uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk mogelijk breder
Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:14
In Beek en Donk is een aanvraag gedaan om een bestaande uitweg bij Everbest 3 te verbreden.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 21 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Laarbeek. Het gaat om het verbreden van een al bestaande uitweg op het adres Everbest 3 in Beek en Donk.
De vergunningaanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet. De aanvraag heeft het DSO-verzoeknummer 2026082100137 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000738.
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