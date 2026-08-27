Navigatie overslaan
Ontdek

Uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk mogelijk breder

Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:14

In Beek en Donk is een aanvraag gedaan om een bestaande uitweg bij Everbest 3 te verbreden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 21 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Laarbeek. Het gaat om het verbreden van een al bestaande uitweg op het adres Everbest 3 in Beek en Donk.

De vergunningaanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet. De aanvraag heeft het DSO-verzoeknummer 2026082100137 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000738.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.