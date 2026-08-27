Seniorenwoningen gepland aan Molenstraat in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel is een aanvraag ingediend voor het bouwen van drie seniorenwoningen aan de Molenstraat. Dit gaat om grondgebonden woningen, bedoeld voor ouderen.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 20 augustus een aanvraag ontvangen voor het bouwen van drie grondgebonden seniorenwoningen aan de Molenstraat 9a en 9b in Aarle-Rixtel. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer ZOL-2026-000735 en het DSO-verzoeknummer 2026082001061. Zodra er een besluit is genomen, wordt bekendgemaakt hoe betrokkenen hun reactie kunnen geven.