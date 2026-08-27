Evenementenvergunning voor Cultuur aan de Maas in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het evenement Cultuur aan de Maas 2026. Dit vindt plaats op woensdag 6 september in het centrum van Cuijk.

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De vergunning voor Cultuur aan de Maas 2026 werd op 25 augustus verleend door het college van burgemeester en wethouders. Het evenement zal plaatsvinden in het hart van Cuijk en is bedoeld om cultuur en samenzijn te vieren.

Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004383. Het besluit is definitief en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Land van Cuijk.