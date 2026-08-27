Grond in Gassel mogelijk verhuurd voor horecaterras

De gemeente Land van Cuijk wil een perceel in Gassel verhuren voor een terras. Een ondernemer heeft een aanvraag gedaan voor een vergunning om op deze locatie een terras te plaatsen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een perceel aan de Schaarweg 1c in Gassel, met een oppervlakte van ongeveer 22 vierkante meter. De grond is eigendom van de gemeente en ligt direct naast een horecagelegenheid. Volgens de gemeente is het perceel alleen geschikt als terras in combinatie met een aangrenzend horecapand. Zonder zo’n pand is exploitatie niet mogelijk.

Op dit moment voldoet slechts één ondernemer aan de voorwaarden. Deze ondernemer heeft een volledige en geschikte aanvraag ingediend voor een terrasvergunning op deze specifieke locatie. Als er binnen twintig dagen na publicatie geen andere serieuze gegadigden zijn, wordt het perceel aan deze ondernemer verhuurd.