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Vergunning verleend voor constructiewijziging in Wilbertoord

Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:15

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de constructie aan de Zonnedauwstraat 8 in Wilbertoord. Het besluit dateert van 25 augustus.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en technische werkzaamheden. Het gaat om een constructiewijziging aan het pand op Zonnedauwstraat 8, 5455GX Wilbertoord.

Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00000977. Volgens de gemeente Land van Cuijk is de aanvraag volledig beoordeeld en goedgekeurd.

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