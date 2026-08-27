Kermis Grave keert terug van 2 tot en met 6 september

In Grave is een vergunning verleend voor de kermis bij Lunette. Het evenement vindt plaats van zaterdag 2 tot en met woensdag 6 september.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 25 augustus besloten dat de kermis in Grave door mag gaan. Het evenement wordt georganiseerd bij Lunette, een locatie zonder huisnummer, en duurt vijf dagen.

De kermis biedt inwoners en bezoekers van Grave de kans om te genieten van attracties en gezelligheid. Het besluit volgt op een officiële aanvraag met het zaaknummer Z2026-00003663.

Met deze vergunning is de weg vrij voor een feestelijke start van het evenement aanstaande zaterdag.