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Dakkapel aangevraagd voor woning in Boekel
Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:16
Voor een woning aan de Rogge in Boekel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel. De aanvraag is op 18 augustus gedaan.
De woning aan Rogge 12 in Boekel krijgt mogelijk een dakkapel. Het gaat om een vergunningplichtige activiteit, waarvoor een officiële aanvraag is ingediend.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas als de vergunning wordt verleend. Het registratienummer van de aanvraag is 715815.
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